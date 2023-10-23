Abone Ol

Anadolu Feneri’nde sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı. İçerisinde altı kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne Poyrazköy'e yanaştırıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Anadolu Feneri’nde sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul’da Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı. Beykoz’da Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen, içinde altı kişinin bulunduğu tekne kıyıya yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknenin Anadolu Feneri açıklarında sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, teknenin KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Poyrazköy’e emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi. (AA)