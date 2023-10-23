Anadolu Feneri’nde sürüklenen tekne kurtarıldı
Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı. İçerisinde altı kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne Poyrazköy'e yanaştırıldı.
İstanbul’da Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı. Beykoz’da Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen, içinde altı kişinin bulunduğu tekne kıyıya yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknenin Anadolu Feneri açıklarında sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, teknenin KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Poyrazköy’e emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi. (AA)