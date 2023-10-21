Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyetin 100. yılını kutlamayacak, anacak

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü cumhuriyetin 100. yılı için program hazırladı. Pazartesi günkü etkinlik “Anma Programı” olarak duyuruldu. Oysa cumhuriyet anılacak değil, kutlanacak bir rejimdir... Kuran-ı Kerim okunması ve hatim duası ile başlayacak olan programda, sanki Ankara’da başka lise yokmuş gibi tamamıyla imam hatipli öğrenciler görev alacak. Programda imam hatiplilerin şiir, sergi ve oratoryosu yer alıyor.

Başak KAYA

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Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı için çeşitli anma programları düzenledi. Talim Terbiye Kurulu'nun konferans salonunda 23 Ekim günü düzenlenecek etkinlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti ve 100 hatim duası yapılacak. Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye Yüzyılı temalı oratoryo seslendirecek. Sinevizyon gösterisi ve “Geçmişin Mirasına Sahip Çıkarak Geleceğe Hazırlanan Nesiller” isimli musiki konseri de yine imam hatip öğrencileri tarafından sunulacak. Programda, imam hatip öğrencilerinin ‘100. Yıl ve Türkiye Yüzyılı' temalı sergisi de yer alıyor. Etkinlik boyu imam hatip öğrencileri sunum yapacak ancak yemek ikramlarını ise teknik lise öğrencileri hazırlayıp sunacak.

“TRT YANDAŞI ARATMIYOR”

TRT'nin 100. yıl kutlamalarını iptal etmesine tepkiler sürüyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TRT'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılı için düzenlenecek etkinlikleri Gazze'yi gerekçe göstererek ertelemesini eleştirdi. Öztürkmen, ‘'Kamu hizmeti yayıncılığı yapması gereken ve halkın vergileriyle finanse edilen TRT yandaş kanalları aratmıyor. Bu bir aymazlık ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayılmasıdır. Gazze savaşı yıl sonuna kadar bitmezse ne olacak? Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlanmayacak mı? TRT yönetimi laik Cumhuriyet'i hazmedemiyor'' dedi.