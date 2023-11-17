Ankara’da doğalgaz patlaması… ‘Camlar bir anda indi’

Ankara'nın Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katındaki iş yerinde gerçekleşen doğalgaz kaynaklı patlamada, 1 kişi yaralandı.

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Ankara’da meydana gelen olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Binanın bodrum katındaki iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında yaşanan patlamada, 1 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve park halindeki araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz arıza ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirlendi.

“ALT KATTA TADİLAT VARDI”

Olayın tanığı Arif Çelen, “Dükkanın içinde otururken bir patlama sesi duyduk. Patlamanın etkisiyle dükkanın camları aşağı indi. Binanın alt katında tadilat vardı. Doğalgaz sıkışması olmuş galiba. Patlama sonucunda dükkanlar hasar gördü. İçeride bir kişi vardı, o da yaralandı. Maddi zararımız var ama canımıza bir şey gelmedi, şükür” şeklinde ifade etti. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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