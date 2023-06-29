Ankara’da evlat dehşeti! Baba öldü, anne yaralı

Ankara'nın Keçiören'de baba oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada baba Mehmet Z. oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan anne ise tedavi altına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi’ndeki evlerinde Mehmet Z. (50), Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y.Z, babası Mehmet Z. ile annesi Y.Z.’yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan baba Mehmet Z. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu öğrenildi. (AA)

İlginizi Çekebilir 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

İlginizi Çekebilir Annesini ve kardeşini odaya kilitledi, babasının boğazını kesti