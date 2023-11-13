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Ankara’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

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