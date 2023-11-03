Antalya’yı dolu yağışı vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, seralara ve ürünlere zarar verdi. Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Çiftlik ve Koyak bölgelerinde etkili olan dolu, yaklaşık 100 seranın camlarını kırdı.

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Antalya’da dolu hasat için 2 haftası kalan domates ile biber ürünlerine zarar verdi. Yağışın ardından İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, zarar tespiti için 4 ekiple bölgede çalışmalara başladı.

Üretici Hüseyin Koç, durumu “Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrasında yeni ürünlerimiz ve cam seralarımız büyük zarar gördü. Domateslerimizi yaklaşık 15 gün sonra hasat edecektik. Ancak şimdi seralarımızın camları kırıldı. Kış mevsimine yaklaşırken hava koşullarının düzelmesini beklemek zorundayız. Seralarımızı yeniden yaptırmak için usta arayışındayız ve devletimizden destek bekliyoruz” şeklinde açıkladı.

“EVDEN ÇIKAMADIK”

Dolu yağışının ekili alanlara da zarar verdiğini ifade eden İsmail Şirin, “Şiddetli dolu yağışına tanık olduk. Evden çıkamadık ve içeriden izlemek zorunda kaldık. Zararımız büyük. Ürünlerimizi pazara sunmadan önce zarar gördük” dedi.

Aylarca süren emeklerinin sonunda ürünlerinin zarar gördüğünü dile getiren üretici Süleyman Koç da üzgün olduklarını söyledi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, çiftçileri ziyaret ederek seralarda incelemelerde bulundu. (DHA)

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