Antik kentte kalp krizi geçiren rehber hayatını kaybetti

Aydın Kuşadası’nda profesyonel turist rehberliği yapan 55 yaşındaki Murat Köroğlu, Efes Antik Kenti’nde grup gezdirirken kalp krizi geçirdi. Köroğlu tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Latif SANSÜR

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 34 Yıllık Almanca ve İngilizce rehberi Murat Köroğlu, geçen cumartesi günü bir grup turisti önce Meryemana Evi'ne götürdü, ardından da Efes Antik Kenti turuna çıktı. Bir süre sonra sendeleyen Köroğlu, korkuluklara tutundu, ardından olduğu yere yığıldı.

TURİST DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Evli ve iki çocuk babası Köroğlu'na ilk müdahaleyi grupta bulunan bir turist kadın yaptı. Hemen ardından grupta bulunan bir doktor kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gelinceye kadar turist doktor kalp masajı yapmayı sürdürdü. Ancak tüm çabalara karşın, hayata döndürülemedi. Köroğlu’nun kalp krizi geçirmesi ve yapılan müdahaleler antik kentin güvenlik kameraları kaydetti.