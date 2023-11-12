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Araç bu hale geldi: 22 yaşındaki Mislina feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mislina Sarı (22), yaşamını yitirdi. 

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Araç bu hale geldi: 22 yaşındaki Mislina feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş’ta Mislina Sarı yönetimindeki 46 AGG 562 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, motoru da fırlayarak ağacın yanındaki otobüs durağına çarpıp kullanılmaz hale getirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mislina Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mislina Sarının hurdaya dönen araçta sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Sarının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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