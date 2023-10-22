Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta fırına gitmek üzere yola çıkan 5 yaşındaki Mahir Güngör, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Reis D. ise polis tarafından yakalandı.

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Esenyurt’ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak’ta meydana gelen kaza saat 10.30 sularında gerçekleşti. Mahir Güngör, ağabeyiyle birlikte ekmek almaya gidiyordu. Küçük çocuk, ağabeyinin elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı. Ancak caddeye girmeye çalışan bir otomobil, çocuğa çarptı. Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü Reis D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla yakındaki hastaneye götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahir Güngör kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Reis D. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

‘ÇOCUĞU KURTARALIM DEDİM ADAM DURMADI’

Kazayı gören bir tanık, saat 10.30 sularında yaşanan korkunç anları şu şekilde anlattı: “Onlar fırından çıkıyordu, benim önümde gidiyorlardı. Araba hızla yaklaştı ve çocuğa çarptı. ‘Dur, çocuğu kurtaralım’ dedim ancak adam durmadı. Çocuk hala yaşıyordu, nefes alıyordu, ama adam araçtan indi, çocuğa baktı ve hemen kaçtı.” (DHA)

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