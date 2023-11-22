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Arkadaşıyla yemek yerken eski eşi öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ajda Yatar (28) isimli kadın, bir restoranda arkadaşıyla yemek yediği sırada bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Arkadaşıyla yemek yerken eski eşi öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.

Ajda Yatar, arkadaşıyla yemek yemeye geldiği restoranda bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Polat, olayın ardından geldiği araçla hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI KAÇTI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, eski eşini öldüren Polat’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Polat’ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, polis ekipleri yol güzergahları üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Vahyettin Polat

Vahyettin Polat

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