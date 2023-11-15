Asitle eritilerek katledilen iş insanı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı

İstanbul'da çağrıldığı galeride ağır şekilde yaralanan ve halıya sarılı halde otomobil bagajında Kartepe'ye götürülen iş insanı Nurhan Ör korkunç şekilde katledildi. Asitle eritilen Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede tabut yerine katafalkın üzerine gül yerleştirildi.

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Kocaeli’de öldürüldükten sonra cesedi asitle eritildiği tespit edilen iş insanı Nurhan Ör için Körfez ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Hereke Merkez Sümer Camisi’ndeki cenazeye, Ör ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı, çok sayıda iş insanı da tören alanına çelenk gönderdi. Öldürülen iş adamı Nurhan Ör’ün kardeşleri Serhan ve Erhan Ör, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye gelenlerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Siyah örtüyle kaplı katafalkın üzerine tabut yerine kırmızı güller yerleştirildi. Öğle namazının ardından Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Erhan Ör, törenin ardından yaptığı konuşmada kötü günde yanlarında oldukları için cenazeye gelenlere teşekkür ederek, bundan sonra dostlarına daha fazla ihtiyaçlarının olacağını söyledi.

1000 DAKİKADAN FAZLA KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kayıp ihbarı yapılan iş adamı Nurhan Ör’ün (55) tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 9 Kasım’da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin maddi kazanç elde etmek için İstanbul’da galeriye çağırdıkları Ör’ü darp ederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe’deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etmişti.

LİSE ARKADAŞLARI DA ZANLILAR ARASINDA

Yolda hayatını kaybettiği değerlendirilen iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör’ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım’da adliyeye sevk edilen zanlılardan I.E. (55), F.G. (36), E.D. (33), C.A. (56), A.T. (56) ile oğlu B.T. (29) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.T. (61) ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. (AA)