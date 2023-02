Asker, çözüm ortağı bile sayılmamış!

TSK İnsani Yardım Tabur Komutanı Serdar Gömeç SÖZCÜ’ye konuştu. Gömeç, siyasi iradenin afet halinde silahlı kuvvetlerin neler yapacağına, afeti kimin yöneteceğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, AFAD’ın planında yer almadığını belirtti.

Saygı ÖZTÜRK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hiyerarşik yapılanması esas alınarak Afet Bölge Komutanlıkları oluşturulmuş. Örneğin Ankara 4. Kolordu komutanlığı Ankara'daki Afet Bölge Komutanlığıdır. Bunun alt birlikleri, bağlı birlikleri var. Serdar Gömeç'in görev yaptığı 1. Tugay komutanlığı, Kayseri Afet Tali Bölge Komutanlığıdır. Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de doğal afetlerde bu birlik müdahale ediyor. Deprem bölgesinden örnek vermek gerekirse 6. Kolordu komutanlığı Adana'daki Afet Bölge Komutanıdır. Adana Valisi'nin ondan yardım talep etmesi gerekir. Asker, isteneni beklenmeksizin yapmaya mecbur. Bölgenin komutanı, mülki, amir talebi olmadan kışlasından çıkamaz.

Depremin büyüklüğünü belirlemek ve gelecek birlikleri yönlendirmek TSK'nın teçhizatlı özel birliği 3 saat içerisinde pist başında olur. İnsani Yardım Tugayı Sivil-Asker İşbirliği Tabur Komutanlığı görevinde bulunan ve geçen yıl kurmay albay rütbesiyle emekliye ayrılan Serdar Gömeç, çalışma yöntemlerini şöyle anlattı:

“Alarm verilince insani yardım tugayından sayı birlikleri ve özel iskan taburunun bir kısmı, lojistik destek taburundan gerekli kılavuzlar derhal pist başında hazır olur. Bunlar hemen afet bölgesine gider ve değerlendirme yapar. Bir de müteakip birinci kademe kuvvetleri var. Deprem bölgesine yakın yerdeki askeri birlikler, 6 saatte karadan intikale hazır olur.

İnsani Yardım Tugayı'nın emrine Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden mobil sahra hastanesi verilirdi. Taburda görevli askerlerin tamamı komando kursundan geçen, yabancı dil bilmesi yetmiyor, en az iki yıl komando birliklerinde çalışmış olma koşulu var. Bu birlik, yalnız Türkiye'de kullanılmıyor, aynı zamanda NATO'ya tahsisli birliktir. Gerekli her türlü teknolojik alete de sahipler.”

YABANCI ÜLKEDE NASIL?

Serdar Gömeç, gelişmiş ülkelerde afetlerde askerlerin nasıl kullanıldığı konusunu da araştırmış. Gömeç, şunları anlattı:

“Her devlet, kendisinin bulunduğu şartlara göre afet planları yapmış. Örneğin Fransa, özel kuruluşlarını kurmuş, jandarmaya bırakmış. Ülkeler bunları yaparken akıllıca risk analizleri yapmışlar. Örneğin ülkenin coğrafi konumu hangi tehditlere açık olduğu tespitini yapmışlar. Depreme mi, sele mi kasırgaya mı? Almanya'da kasırga olmaz ama ABD'de olur. Yapılanmayı da buna göre kurmuşlar. Fransa'da kimyasal üretim yapan bir çok fabrikaları var. Dolayısıyla buna yönelik yapılanma yapmışlar ve itfaiyeleri güçlendirmişler.

Depremde irtibat ve koordinasyonların tamamını biz yaparız. Enkazdan canlı kurtarmak için müdahaleyi yapar, lojistik destek taburunun mobil mutfakları var. Bir öğünde üç bin kişiye yemek çıkarabiliyor. Günde 10 bin ekmem üretebiliyorsunuz. Mobil banyonuz var. Araç üzerine bağlıyorsunuz banyo yapılıyor. Dolayısıyla hijyen, ilaçlama yapılabiliyor.

Lojistik destek kısmının cenaze destek kısmı var. Cenazelerin defnedilmesine, etiketlenmesine yardım ediyor. Bölge Afet Bilgi Sistemi programı var. Gelen bütün yardım malzemelerinin stok kontrol yazılımıdır. Son kullanma tarihine göre tasnifini yapar, ihtiyaç olan yerlere sevk edilmesi kolaylaşır. Dolayısıyla malzemeler de kayıp olmaz, gıda malzemelerin kullanılmasında herhangi bir aksaklık çıkmaz.”

KESİNTİSİZ HABERLEŞME

Emekli Albay Serdar Gömeç, “Askerin sahaya çıkmasının en büyük yararı emir- komuta birliğini sağlamasıdır” dedi. Afet bölgelerindeki iletişim alt yapısının zarar göreceği dikkate alınıp, asker uydu telefonları, telsiz sistemiyle bağlantı kurar” dedi ve şunları söyledi:

“Silahlı Kuvvetler, her yerde olan bir yapı. Afet zamanı haricinde afet eğitimleri, seminerleri verilmeli. Çok kısa süre içerisinde silahlı kuvvetlerdeki insanların büyük bir bölümünü Doğal Afet Yardım (DAFYAR) harekatı eğitimine tabi tutabilirsiniz. Ama şu anda yapamazsınız. Neden? Askerlik düştü 6 aya. Komutanının en büyük problemlerinden biri, birliğine giren, terhis olan asker sayısı. Yani her birliğe katılan, her gün terhis olan asker var. Meslek sahibi olan askerleri çok kısa eğitimlere tabi tutarak hemen usta birliklerine gönderiyorlar. Bunların da zamanları hep birbirinden farklı. Bub sistemin gözden geçirilip yeniden planlanması gerekiyor.”

SAHRA HASTANELERİ

15 Temmuz Darbe girişiminden sonra 45 olan askeri hastanelerin tamamı kapatıldı. Her biri seyyar cerrahi sahra hastanesi kurabilecek durumdaydı. Gömeç konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün büyük ülkelerin hepsinin askeri doktorları vardır. Siyasi iradenin, afet halinde silahlı kuvvetlerin neler yapacağı, afeti kimin yöneteceğine karar vermeli ve bunma göre yapılanmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çözüm ortakları arasında bile sayılmıyor.

O, ARTIK HOLDİNG

Kızılay artık holding oldu onu konuşmaya bile değmez. Şimdi siz kalkıyorsunuz Kızılay'a 8 milyon dolar bağış yapıyorsunuz, bunun 7 milyon 750 bin dolarını ABD'de bir vakfa gönderilmesini sağlıyor. Kızılay'ı aracı kurum yaptılar.

İnsani Yardım Tugayında çadırımız vardı. Çadırkentleri hemen kuruyorduk. Kızılay'la yaptığımız protokolle bir kısmını temin ediyorduk. Şimdi Kızılay'da çadır yok. Valla Saygı Bey nasıl anlatayım beni aşan konular.”