Atakum’da 100. yıl anıtı durdu, belediyeler karşı karşıya geldi

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Atakum Belediyesi'nin yaptığı 100. Yıl Anıtı'nı durdurdu. Parkta iki belediyenin zabıtaları karşılıklı nöbete başladı.

İsmail AKDUMAN

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AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Atakum belediyesi tarafından parka yapılan 100. yıl anıtını durdurdu. Parkta her iki bekleyenin zabıtası nöbet tutmaya başladı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, anıt inşaatının izin alınmadan yapılmaya başlandığı için durdurulduğunu belirterek, parkın içerisine geçen yıl yapılan binayı işaret ederek “Sen niye yaptın burayı? Neye dayanak hangi yetkiyle yaptın?” diye tepki gösterdi.

Atakum ilçesinde bulunan Emek Park'ın içerisine vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen geçen yıl, Bilim okulu binası yapan AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aynı parka Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle üzerinde cumhuriyet tarihinin anlatıldığı 100 beton blok yapmak istedi. Sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yapımına başlanan 100. Yıl Anıtı inşaatı, AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından izin alınmadığı gerekçesiyle durduruldu. Parkta her iki belediyenin zabıtaları nöbet tutmaya başladı.

CHP'Lİ BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyetin asırlık tarihini simgeleyen 100. Yıl Anıtı'nın yapımına başlandığını dile getiren CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, durdurma kararına tepki gösterdi. Alanın 6-7 yıl önce park olarak düzenlendiğini söyleyen Deveci, eksikler olduğunu ve onları tamamlamak için mücadele ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

* Burayı yaşamdan uzak kuru bir meydan olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Etrafını ağaçlandıracağız. Burayı çocukların tarihlerini okuyabilecekleri, sivil toplum örgütlerinin dayanışmasıyla yapıyoruz. Bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu ikirciklik niye bu ikilem niye? Kendisinin deniz kafede yaptığı nedir? Kıyı kenar çizgisi üzerine inşaat yapıyor.

* 3 kere mahkeme durdurdu. Mahkemenin kararına rağmen yapıyor. Burada hukuka aykırı bir şey yok. Burayı yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 tane anıt dikeceğiz. Cumhuriyet tarihini buradan öğrenciler geçerken öğrenecekler” diye konuştu.

“SEN NİYE YAPTIN BU BİNAYI?”

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan ve mahkeme tarafından iptal edilen Keşif Kampüsü binasını gösteren Deveci “İnsanlar, çocuklar gelsinler. Burası kuru meydan. Altı ayda bir konser yapacağız burası dolacak, onun dışında taş yığını. Adı da park. Sen niye yaptın burayı? Neye dayanak hangi yetkiyle yaptın?” ifadelerini kullandı.

100. YIL ANITI

Atakum Belediyesi tarafından yaptırılan anıtı, Cumhuriyetin 100 yılının 100 farklı biçimde ifade edileceği, Milli mücadelenin başlangıcından günümüze dek yaşanan süreçlerin, farklı görsel ve rölyeflerle ifade edileceği 100 beton bloktan oluşuyor.