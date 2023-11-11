Atatürk ile 13 yıldır alıp veremediğiniz nedir?

Ata’nın adı, vefat ettiği güne denk gelen dünkü cuma hutbesinde yer almadı. Oysa aynı Diyanet 2010’a kadar önemli günlere yakın cuma hutbelerinde Atatürk’ü daima anıyordu.

Deniz AYHAN

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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) yine şaşırtmadı. Kurucusu olan ve 10 Kasım'da ölümsüzlüğe uğurlanan Atatürk'ü yine yok saydı. Diyanet'in dün Türkiye'deki tüm camilerde okuttuğu cuma hutbesinde Atatürk'ten hiç bahsedilmedi.

Oysa aynı Diyanet, Ali Bardakoğlu'nun başkanlığı döneminde 2003'ten 2010'a kadar önemli günlerdeki cuma hutbelerinde Mustafa Kelam Atatürk'ü her zaman anmış, rahmet dilemişti.

GÖRMEZ KALDIRDI

11 Kasım 2010'da göreve gelen Mehmet Görmez dönemindeki hutbelerde Atatürk ismi anılmamaya başlandı. Görmez 2017'de görevden ayrılana yayınladığı hutbelerde Atatürk'e hiç yer vermedi. Devlete zırhlı Mercedes aldıran ve tartışma yaratan Görmez görevden ayrılınca 2017'de Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığına atandı ve aynı tavrı sürdürdü. Bu yıl Ulu Önder Atatürk'ün vefatı olan 10 Kasım tarihi Cuma gününe denk geldi. “Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek” başlıklı hutbede yine Atatürk'ten bahsedilmedi ve “İlmin, irfanın ve bilimin ışığında çalışmalarımıza hız verelim” denildi.

10 Kasım öncesi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet'e çağrı yapmış; “Bu sefer de hutbede Atatürk'ü anmazsanız bu bardağı taşıracak son damla olacak. Milletçe istifa etmeniz için ne gerekiyorsa yapacağız” demişti. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise TBMM'ye önerge vermiş ve “Mursi'ye gıyabi cenaze namazı kılanlar, Suudi Kralı için matem tutanlar, ülkemizin kurucusunun adını ağızlarına almaktan imtina ediyor. Kör inatlaşmadan vazgeçin” demişti.

TEPKİLERE RAĞMEN

Diyanet bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi yayınlanan hutbesinde Ramazan Bayramı'nı konu etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde yayınlanan hutbesinde ve Atatürk'ü anma gününde Atatürk'e yer vermedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası hutbesinde de Büyük Taarruz Zaferi anılmış, ancak zaferin mimarı Atatürk'ten bahsedilmedi. Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. Yılı coşkuyla kutlanırken, Diyanet hutbesinde yine Atatürk'ü anmadı.

İşte Diyanet'in 14 Mart 2008 tarihli hutbesi

Bardakoğlu dönemindeki hutbelerde daima anıldı

ULU Önder Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Ali Bardakoğlu'nun yaptığı yıllarda milli bayramlara yakın günlerdeki hutbelerde hep yer aldı. Örneğin, 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasına denk gelen 14 Mart 2008 tarihli hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi. Hutbede ‘Atatürk' ifadesinin büyük harflerle anılması da ayrıca dikkat çekti. Aynı Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümündeki hutbesinde ise zaferin kahramanı Mustafa Kemal'e hiç değinmedi.