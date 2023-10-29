Atatürk’ün ‘Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dediği köşk ziyarete açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Müze Köşkü" ile İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi "Pembe Köşk" ziyarete açıldı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yakın kurmaylarıyla 28 Ekim 1923’teki akşam yemeğinde bir araya gelerek, “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dediği, ömrünün büyük bölümünü geçirdiği ve birçok Cumhurbaşkanının da konut olarak kullandığı köşk, 1950’den beri “Atatürk Müze Köşkü” adıyla hizmet veriyordu.

Haziran 2021’de restorasyonuna başlanılan köşk, tadilatlarının tamamlanmasıyla Cumhuriyet’in 100. yılına özel bugün saat 13.00’te kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ziyaretçiler köşkü, her gün 13.00-17.00 saatlerinde gezebilecek.

“ATATÜRK’ÜN İSMET İNÖNÜ’YE YAZDIĞI MEKTUP SERİLENİYOR”

Öte yandan, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün evi olan ve senede iki defa ziyarete açılan Pembe Köşk de 26 Kasım’a kadar her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Köşk, bu sene “Cumhuriyet’in 100. Yılında-İlk On Yılın Hikayesi” konulu fotoğraf, belge ve obje sergisine ev sahipliği yapıyor.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in ilk 10 yılında doğan bir çocuk olarak Cumhuriyet’in 100. yılını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu bayram açtıkları sergide Cumhuriyet’in ilk 10 yılında yapılanları göstermek istediklerini belirten Toker, “Bu sene ilk defa Atatürk’ün yeni Türk harfleriyle İsmet İnönü’ye yazdığı mektup sergileniyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yoktan var edilen fabrikalarda üretilen malzemelerin tahkimleri yer alıyor.” diye konuştu.

Ziyaretçilerin ilgisinden ve kendisine sorular sormasından oldukça memnun olduğunu söyleyen Toker, “40 senedir anılarla, kıyafetlerle, objeleri gösteriyorum. Ziyaretçiler büyük heyecanla geliyor. Burada kendi geçmişlerini buluyorlar. Onlara Atatürk’ün ve babamın hikayelerini anlatıyorum. Gelenlerin ailelerinde de isimsiz kahramanlar var.” dedi. (AA)

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