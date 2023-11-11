Atatürk’e hakaret eden genç tutuklandı
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı tutuklandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti.
Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Atatürk’e dua etmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret etti.
TUTUKLANDI
Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı, polis merkezine götürüldü. Bostancı, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bostancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.