Atatürk’ü ve devrimlerini hedef almıştı… Cumhuriyet Bayramı’nda konferans verecek

Konya’da AKP’li Seydişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, Atatürk ve devrimlerine eleştirileriyle gündeme gelen tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’e konferans verdirecek.

Müslüm EVCİ

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Tüm Türkiye'de her yeri Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatan vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutluyor.

AKP iktidarının Cumhuriyet'in 100. yılında kutlamalara yeteri kadar önem vermediği tartışmaları ise sürüyor.

Bu tartışmalar devam ederken, Konya'da AKP'li Seydişehir Belediyesi'nden tepki çeken bir hareket geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, Atatürk'e hakaret ve eleştirileriyle sık sık gündeme gelen tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e konferans verdirilecek olması tepkilere yol açtı.

AKP’Lİ BAŞKANDAN VATANDAŞLARA SMS YOLUYLA MESAJ

AKP'li Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bugün saat 15.00’te yapılacak olan konferansa, ilçedeki tüm vatandaşları davet etti.

Vatandaşlara SMS ile çağrıda bulunan AKP'li Tutal, “29 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Millet Bahçesi’nde Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in katılacağı ‘2. Abdulhamid Han'dan günümüze Filistin ve Kudüs’ konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir. Her saat belediye önünden Millet Bahçesi'ne araç kaldırılacaktır” dedi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ

AKP'li Başkan Mehmet Tutal'ın vatandaşlara gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Seydişehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hikmet Balcı, “Tek cümleyle; Cumhuriyetimizin 100. yılında sizin tarafınızdan yönetiliyor olmaktan gerçekten çok utanıyorum” diyerek tepki gösterdi.

ŞİMŞİRGİL NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz yıllarda Bursa’da AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarı’nda konuşan Ahmet Şimşirgil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün harf devrimini hedef almıştı.

O dönemde okuma yazma oranı erkeklerde sadece yüzde 7, kadınlarda ise binde 4 olduğu halde Şimşirgil, Atatürk’ü kastederek, “Sen bir gecede yazıyı değiştirip okunmaz hale getirirsen, bir gecede profesör de cahil hale gelirse, sonra da ‘Bak bu millet okumuyor…’ Nereden çıkarttın okumadığını söyle bana. Okuyor bu millet okuyor” demişti.