Ateş açtılar, gasp yaptılar, yakalandılar

Gasp, yaralama ve silahla ateş etme olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12.10.2023 tarihi saat 15.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki İSTOÇ ticaret merkezi içerisinde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine gitti.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüpheli kişilerin silahla ateş ederek iş yerine zarar verdikleri ve olay yerinden kaçtıkları, olay öncesinde büfede 5 kişinin alacak verecek meselelerini konuştukları ve iş yerine sonradan gelen silahlı kişilerden birinin aynı masada oturan A.İ.S. ve U.C.S’ den para almak istediği, üzerlerinde para olmaması sebebiyle cep telefonlarını gasp ettiği ve şüphelilerin olay yerinde havaya ateş açarak bir araç ile kaçtıkları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmada silahla ateş açan kişilerin Y.E.S. ve Ş.U. olduğu anlaşıldı.

Bu şüpheliler 18.10.2023 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

“Gasp, kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 SKM” suçlarından 19.10.2023 tarihinde adliyeye sekedilen şüpheliler tutuklandı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

İSTOÇ ticaret merkezinde yaşanan olay sonrası şüphelilerin kaçış anları kameraya yansıdı