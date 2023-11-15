Avukatlardan adliyede fahiş fiyat boykotu
İstanbul Barosu, tüm avukatları fahiş fiyatları gerekçe göstererek, adliyedeki işletmelerden alışveriş yapmamaya davet etti. Baro tarafından yapılan duyuruda, fiyatların fahiş olduğu belirtilerek, adliye işletmelerindeki fiyatların yargı mensuplarına eşit uygulanana kadar avukatları desteğe davet etti.
İstanbul Barosu, adliyelerde bulunan işletmelerdeki fahiş fiyatları gerekçe göstererek, tüm avukatları boykota davet etti.
Sosyal medyadan yapılan duyuruda, “Tüm meslektaşlarımızı 15-30 Kasım 2023 tarihleri arasında adliye işletmelerinden alışveriş yapmayarak, boykota katılmaya, fahiş fiyatların makul seviyeye düşürülmesine ve adliye işletmelerindeki fiyatlar, yargı mensuplarına eşit uygulanana kadar desteğe davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Duyuruda, “Adliyeler AVM ya da havaalanı değildir”, “Fahiş fiyatlar adaletsizlik getirir”, “Adliyelerdeki işletmeler tekel olamaz” gibi ifadeler yer aldı.