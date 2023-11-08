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Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Tuğluk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Selim YAMANLI
Yayınlanma: 19:10 - 08 Kasım 2023 Güncellenme:
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Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden 27 Ekim 2022'de tahliye edilen eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen HDP'li Tuğluk, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aysel Tuğluk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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