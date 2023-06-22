Babacan’dan Erdoğan’a: Çıkıp milletten özür dile!

Merkez Bankası politika faizini 15'e yükseltmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a iki seçenek sundu.

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 27 aylık aranın ardından ilk kez politika faizinde artışa gitti ve politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltti.

ERDOĞAN'IN DÜŞÜK FAİZ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçmiş zamanlardaki düşük faiz tutumunu hatırlatıp iki seçenek sundu.

“ÇIKIP MİLLETTEN ÖZÜR DİLE”

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca ‘faiz daha da inecek' diyerek herkesi aldattı.

-Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha ‘Laf dinlemiyorlar' diyecek. Başka yol yok.

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