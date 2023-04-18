Bahçeli’nin bir türlü tutmayan formülleri: 9 ışıktan 3M’ye, X+Y=Z’den 9+8=17’ye…

Dün İstanbul'daki toplam milletvekili sayısını kendine özgü hesabıyla Kadir Gecesi'ne bağlayan MHP lideri Bahçeli'nin geçmiş yıllarda geliştirdiği formüller ne yazık ki onu iktidara taşıyamadı.

Sozcu.com.tr

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1997 yılından beri MHP Genel Başkanı koltuğunda oturan ancak şimdiye kadar verdiği formüller bir türlü tutmayan Devlet Bahçeli, dün yine değişik bir denemede bulundu.

Katıldığı iftar programında konuşan 75 yaşındaki Bahçeli, “Ben biraz hesap adamıyım” diyerek, şunları söyledi:

“Üç bölge var İstanbul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8=17. Bugün 17 Nisan ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?”

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Bahçeli bu açıklaması, geçmiş yıllarda yaptığı ama sonuç vermeyen hesapları hatırlattı. İşte o formüller…

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Recep Tayyip Erdoğan’lı AKP, Deniz Baykal’lı CHP’ye yarışan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ebced hesabı günlerce konuşulmuş, ti’ye alınmıştı:

“9 Şubat 2009, MHP’nin 40. yılı. Bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. büyük kurultayımızda 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9’la iktidara doğru yürüyor demektir. Bu sebeple 2009 yılı hayırlara vesile olacaktır. MHP bugün ortaya koymuş olduğu milliyetçi fikri program haline dönüştürmüş, Türkiye’de muhalefeti ilkeli temiz ve çözüm üreten bir anlayışla sürdürmektedir. 2009 yılındayız. 2009’un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29’u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi Hareketi’nin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz…”

SONUÇ: MHP seçimden yüzde 15.97’yle üçüncü parti olarak çıktı.

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri: Memleketi Osmaniye’de hemşehrileriyle bir araya gelen Devlet Bahçeli, iktidar olmak için 258 milletvekili gerektiğini hatırlattı. Yüzde 40 oy almak için şu formülü verdi:

“Her ülküdaşıma bir görev düşüyor. Daha önce MHP'ye hiç oy vermemiş ilkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Ortaokuldan 5 arkadaşını bulacaksın. Askerliğinizi yaptığınıza göre 5 asker arkadaşınızı bulacaksın. Mahalleden 5 arkadaşını bulacaksın, sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Toplayın 24.49 milyon seçmen var, bunu 24'e bölerseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesini gerektiren hane sayısını verir. Demek ki 19 milyon alabilirsek MHP iktidar olur.”

SONUÇ: Yüzde 13.01’e karşılık gelen 5.5 milyon oy alan MHP, Meclis’e 53 milletvekili soktu. MHP bir önceki seçime göre 18 sandalye kaybetti.

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Bahçeli ile Erdoğan’ın birbirlerine ağır sözler söylediği dönemde, MHP lideri şu formül üzerinde çalışmıştı:

“Bu 3 M, cumhurbaşkanı adayının önemli üç özelliğini gösteriyor. Aday milliyetçi olacak, muhafazakâr olacak, manevi değerleri taşıyacak. Laik bir aday olacak. Demokratik değerlere sahip olacak. (…) Adayımız sürpriz biri olacak ve çıkardığımızda herkes “Bunu nereden bulmuşlar” diyecek. 29 Haziran'a kadar toplumun önüne böyle bir adayla çıkarsak AKP kimi çıkarırsa çıkarsın, bu Recep Tayyip Erdoğan da olsa fark etmez, seçimi kaybeder.”

SONUÇ: CHP ve MHP, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın eski genel sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösterdi. AKP’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79’la cumhurbaşkanı seçildi.





31 Mart 2019 Yerel Seçimleri: Millet İttifakı’ndan Zillet İttifakı diye bahseden Devlet Bahçeli, formülünü şöyle anlattı:

“Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı’nı alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AK Parti’nin 24 Haziran’da aldığı oy X, MHP’nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakı’nı yenecektir. Yani; biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet İttifakı’nın oyununu bozacağız.”

SONUÇ: Cumhur İttifakı (AKP yüzde 44.33, MHP yüzde 7.31) yüzde 51.64 oy aldı. AKP 15, CHP 11, HDP 3, MHP ise 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazanabildi. İstanbul ve Ankara yıllar sonra CHP’ye geçti.

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