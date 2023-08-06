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Bakan Koca: 617 depremzede tedavi görüyor

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

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Bakan Koca: 617 depremzede tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilgili son bilgileri paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“617 DEPREMZEDE TEDAVİ GÖRÜYOR”

*Depremin üzerinden 6 ay geçti. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi.

*Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz.

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