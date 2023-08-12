Bakan Özhaseki’den vatandaşa sıcak hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 hafta boyunca etkisini gösterecek sıcak havada vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında, “Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının Ankara’da 33-38, İstanbul’da 28-29, İzmir’de 32-34, Kayseri’de 37-40, Adana’da 38-45, Mersin’de 36-43 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

GEREKLİ OLMADIKÇA ÇIKMAYIN

Sıcak hava dalgası ile ilgili uyarıda bulunan Bakan Özhaseki, paylaşımında “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Dikkat yeni sıcak hava dalgası geliyor! İşte en yüksek sıcaklıklar ve etkilenecek şehirler