‘Germiciler’ organize suç örgütü çökertildi: Elebaşı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve 'Germiciler' grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’da düzenlenen ‘Kafes Operasyonları’ kapsamında elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve ‘Germiciler’ grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

-Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

-Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

-Ayrıca bu suç örgütünün “SİLAH TİCARETİ” yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

-Operasyon kapsamında sayıda,

Tabancalar,

Sahte tapular,

Dijital materyaller ile

Nakit para ele geçirildi.

-“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran” bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

-Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle