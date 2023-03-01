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Bakan’dan ‘kayıp çocuk’ açıklaması

Deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili iddialar gündem olurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı.

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Bakan’dan ‘kayıp çocuk’ açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama yaptı. Yanık, şunları söyledi:

– Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer.

– Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken  çocuklar organ mafyasının eline düştü bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok.

– Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız.

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