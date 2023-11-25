Bakanlığın filosuna milyonluk araçlar

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi delik deşik oldu. Kamu kurumları için kiralanacak araçların 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 azaltılması hedeflendi. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 353 milyon 482 bin 888 TL’ye 488 araç kiraladı.

Deniz AYHAN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28 Eylül 2023’te ihaleye çıkarak 488 adet araç kiralayacağını duyurdu.

Araçların 38’i en az 2019 model binek, 280’i en az 2019 model pick-up, 152’si minibüs, 13’ü engelli minibüsü, 5’i ise midibüs olacak. 6 Şirket ihaleyi toplam 353 milyon 482 bin 888 TL bedelle kazandı. Araçlar 1 Kasım'da Bakanlığa teslim edildi ve 31 Aralık 2024'e kadar kullanılacağı açıklandı.

BAKAN VE TOGG

Bakanlık geçtiğimiz kasım ayında da 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 arasında kullanmak üzere 1760 araç kiralamıştı. Bu araçlar için de 429 milyon 471 bin 828 TL ödendi.

Şubat ayında ise aralarında yabancı menşeli Bakanlık makamı ve 5 yabancı menşeli koruma aracının olduğu 23 araç kiralandı.

Lüks segmentteki araçların 15 ay için toplam kirası 16 milyon 302 bin 252 TL oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ise kendisine hediye edilen kırmızı TOGG aracı kullanıyor.