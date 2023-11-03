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Banu Parlak’a dolandırıcılık gözaltısı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı belirtildi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 17:20 - 03 Kasım 2023 Güncellenme:
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Banu Parlak’a dolandırıcılık gözaltısı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Parlak’ın aracı havalimanı girişinde yol kontrolünde durduruldu.

Gözaltına alınan Parlak’ın havalimanındaki adliyeye gönderildiği öğrenildi.

Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı belirtildi.

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