Banu Parlak’a dolandırıcılık gözaltısı
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı belirtildi.
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Parlak’ın aracı havalimanı girişinde yol kontrolünde durduruldu.
Gözaltına alınan Parlak’ın havalimanındaki adliyeye gönderildiği öğrenildi.
Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla yakalandığı belirtildi.