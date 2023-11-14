Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı… Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat adliyeye getirildi. Polat çifti ve Sezgin Polat “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Bahçeşehir'de 1 Ekim'de sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat adliyeye getirildi.
Şüphelilerin ‘azmettirme' iddiasına ilişkin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 5 Kasım'da Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.