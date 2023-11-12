Baraj doluluk oranı İstanbul’da günler sonra yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarında artış sağladı. İSKİ verilerine göre 12 Kasım doluluk oranı 0,25'lik artışlar 16,43 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da Cumartesi günü etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarına olumlu yansıdı. 11 Kasım’da yüzde 16,18 olarak ölçülen doluluk oranı, 12 Kasım günü yüzde 16,43 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı…

BEŞ BARAJIN DOLULUK ORANIN YÜZDE 10'UN ALTINDA

İstanbul'un 5 barajında, doluluk oranı yüzde 10’nun altında, 3 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor. İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj Melen'den getirilen suyla takviye edilen Ömerli barajı. Ömerli barajındaki doluluk oranı yüzde 34,66 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ÖMERLİ BARAJI'NDA

İstanbulda 12 Kasım itibariyle 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti. En yüksek doluluk oranı yüzde 34,66 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı ise, yüzde 2,34 ile Sazlıdere barajında ölçüldü. Darlık barajında doluluk yüzde 26,32, Istrancalar'da yüzde 18,28, Alibeyköy barajında yüzde 15,56, Elmalı barajında yüzde 18,52, Terkos barajında yüzde 8,06, Sazlıdere'de yüzde 2,34, Kazandere barajında yüzde 6,29, Büyükçekmece'de yüzde 4.29, Pabuçdere barajında ise, yüzde 2.77 olarak kaydedildi.