Barış Pehlivan’ın duruşması ertelendi

Gazeteci Barış Pehlivan’n ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılandığı dava 16 Kasım tarihine ertelendi.

Ali Selim YAMANLI

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‘Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan yargılanan Gazeteci Barış Pehlivan'n davası ertelendi.

Duruşma sonrası mahkeme salonunun önünde konuşan Barış Pehlivan, şunları söyledi:

“Aylar önce yazılan bir iddianame aylar önce UYAP’a konan bütün belgeler, aylardır tartışılan bir dava ve bir hakim sadece bahaneyle, UYAP’taki dosyaları okumadığı için beni yarın hapse göndermeye karar veriyor. Bomboş bir dava. 5 paragraf, 1.5 dakikada okunacak bir yazıda hakaret olup olmadığını incelemeye bile cesareti olmadığı için ben yarın tekrar cezaevine döneceğim. Bunun adı hukuk değildir. Bunun adı adalet değildir. Bunun adı vicdan değildir.”