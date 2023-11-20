Basın toplantısında kalp krizi geçiren gazeteci yaşamını yitirdi
Aydın Didim'de AKP ilçe binasında belediye başkan aday adaylığı başvurusu sırasında çıkan tartışmada, basın açıklamasını izlemek için orada bulunan gazeteci Kemal Etleç, kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Didim'de AKP ilçe binasında yaşanan tartışmaya tanık olan yerel Rehber Gazetesi sahibi Kemal Etleç, kalp krizinden hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Etleç, aday adayı Naci Şenses'in parti binasındaki başvurusu ve basın açıklamasını izlemek için AKP ilçe binasına gitti.
Aday adaylığı başvurusu kabul edilmeyen Şenses ile ilçe yöneticileri arasında tartışma çıktı. Tartışmalara tanık olan Etleç kalp krizine yakalandı. Yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.