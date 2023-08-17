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Başkent’te şüpheli çanta paniği

Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi. 

Yayınlanma: 05:38 - 17 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Başkent’te şüpheli çanta paniği

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Gençlik Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üstünde kaldırıma bırakılmış olan çantayı bir süre kimse almayınca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı geldi. Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi. (DHA)

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