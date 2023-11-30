Başsavcının koruması ve şoföründen, avukata dayak

Hatay’ın İskenderun ilçesinde başsavcının koruması ve şoförü, trafikte tartıştığı avukat Bülent Akbay’ı darp etti.

Ali Selim YAMANLI

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Olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki adliye binası yakınında meydana geldi. Avukat Bülent Akbay, aracıyla saat 08.30 sıralarında İskenderun Adliyesi yakınlarında seyir halindeyken iddiaya göre ters yönden gelen ve içinde İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulunduğu araç ile kafa kafaya kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Bunun üzerine Akbay ile başsavcının şoförü ve koruması araçtan inerek tartışmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra şoför ve koruması, Akbay'ı darp etti. Çevredekilerin olaya müdahalesinin ardından iki saldırgan araçla ayrıldı.

MAKAM ODASINDA BİR DARP DAHA

Yaşanalar üzerine Bülent Akbay, başsavcıyla görüşmek için adliyenin beşinci katında bulunan makam odasına gitti. Makam odasından çıkan başsavcının şoförü ve koruması iddiaya göre Akbay'a hareketler savurdu, darp edip, uzaklaştırdı.

Darp edilen avukat Bülent Akbay, başsavcı, şoför ve koruma hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunarak kamu davası açılmasını talep etti.

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