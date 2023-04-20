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Bayram namazı İstanbul… İstanbul bayram namazı saat kaçta?

Bu yıl 29 gün süren Ramazan ayı sonrasında ibadetlerle bayramı karşılamak isteyenler bayram namazı için camileri dolduracak. Vakit ilerledikçe ”İstanbul bayram namazı saat kaçta” aramaları yoğunlaşırken, bayram namazı saati İstanbul için 06:49 olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlere göre, İstanbul'daki camilerde bayramı namazı kılınacak.

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Bayram namazı İstanbul… İstanbul bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı ile İstanbul’da milyonlarca vatandaşlar Ramazan bayramını ibadetlerle karşılayacak. Bayram namazı ile yılın ilk dini bayramı olan Ramazan bayramı karşılanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati farklılık gösterirken, namaz vakitleri Diyanet tarafından belirlendi.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür. İstanbul'da bayram namazı saat 06:49'da kılınacak.

BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;

ŞehirSaat
Adana06.27
Adıyaman06.15
Afyonkarahisar06.45
Ağrı05.54
Aksaray06.31
Amasya06.22
Ankara06.34
Antalya06.46
Ardahan05.54
Artvin05.57
Aydın06.56
Balıkesir06.55
Bartın06.35
Batman06.03
Bayburt06.05
Bilecik06.46
Bingöl06.05
Bitlis05.59
Bolu06.39
Burdur06.47
Bursa06.49
Çanakkale07.00
Çankırı06.31
Çorum06.25
Denizli06.52
Diyarbakır06.07
Düzce06.40
Edirne06.58
Elazığ06.10
Erzincan06.08
Erzurum06.01
Eskişehir06.44
Gaziantep06.19
Giresun06.11
Gümüşhane06.07
Hakkari05.53
Hatay06.25
Iğdır05.50
Isparta06.46
İstanbul06.49
İzmir06.59
Kahramanmaraş06.20
Karabük06.34
Karaman06.36
Kars05.53
Kastamonu06.29
Kayseri06.25
Kilis06.21
Kırıkkale06.32
Kırklareli06.55
Kırşehir06.30
Kocaeli06.45
Konya06.38
Kütahya06.46
Malatya06.14
Manisa06.57
Mardin06.05
Mersin06.30
Muğla06.55
Muş06.01
Nevşehir06.55

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Niğde06.40
Ordu06.08
Osmaniye06.28
Rize06.02
Sakarya06.50
Samsun06.13
Siirt06.02
Sinop06.25
Sivas06.20
Şanlıurfa06.07
Şırnak06.00
Tekirdağ06.56
Tokat06.18
Trabzon06.04
Tunceli06.06
Uşak06.50
Van05.58
Yalova06.52
Yozgat06.28
Zonguldak06.38

 

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