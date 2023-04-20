Bayram namazı İstanbul… İstanbul bayram namazı saat kaçta?
Bu yıl 29 gün süren Ramazan ayı sonrasında ibadetlerle bayramı karşılamak isteyenler bayram namazı için camileri dolduracak. Vakit ilerledikçe ”İstanbul bayram namazı saat kaçta” aramaları yoğunlaşırken, bayram namazı saati İstanbul için 06:49 olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlere göre, İstanbul'daki camilerde bayramı namazı kılınacak.
Bayram namazı ile İstanbul’da milyonlarca vatandaşlar Ramazan bayramını ibadetlerle karşılayacak. Bayram namazı ile yılın ilk dini bayramı olan Ramazan bayramı karşılanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati farklılık gösterirken, namaz vakitleri Diyanet tarafından belirlendi.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür. İstanbul'da bayram namazı saat 06:49'da kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;
|Şehir
|Saat
|Adana
|06.27
|Adıyaman
|06.15
|Afyonkarahisar
|06.45
|Ağrı
|05.54
|Aksaray
|06.31
|Amasya
|06.22
|Ankara
|06.34
|Antalya
|06.46
|Ardahan
|05.54
|Artvin
|05.57
|Aydın
|06.56
|Balıkesir
|06.55
|Bartın
|06.35
|Batman
|06.03
|Bayburt
|06.05
|Bilecik
|06.46
|Bingöl
|06.05
|Bitlis
|05.59
|Bolu
|06.39
|Burdur
|06.47
|Bursa
|06.49
|Çanakkale
|07.00
|Çankırı
|06.31
|Çorum
|06.25
|Denizli
|06.52
|Diyarbakır
|06.07
|Düzce
|06.40
|Edirne
|06.58
|Elazığ
|06.10
|Erzincan
|06.08
|Erzurum
|06.01
|Eskişehir
|06.44
|Gaziantep
|06.19
|Giresun
|06.11
|Gümüşhane
|06.07
|Hakkari
|05.53
|Hatay
|06.25
|Iğdır
|05.50
|Isparta
|06.46
|İstanbul
|06.49
|İzmir
|06.59
|Kahramanmaraş
|06.20
|Karabük
|06.34
|Karaman
|06.36
|Kars
|05.53
|Kastamonu
|06.29
|Kayseri
|06.25
|Kilis
|06.21
|Kırıkkale
|06.32
|Kırklareli
|06.55
|Kırşehir
|06.30
|Kocaeli
|06.45
|Konya
|06.38
|Kütahya
|06.46
|Malatya
|06.14
|Manisa
|06.57
|Mardin
|06.05
|Mersin
|06.30
|Muğla
|06.55
|Muş
|06.01
|Nevşehir
|06.55
|Niğde
|06.40
|Ordu
|06.08
|Osmaniye
|06.28
|Rize
|06.02
|Sakarya
|06.50
|Samsun
|06.13
|Siirt
|06.02
|Sinop
|06.25
|Sivas
|06.20
|Şanlıurfa
|06.07
|Şırnak
|06.00
|Tekirdağ
|06.56
|Tokat
|06.18
|Trabzon
|06.04
|Tunceli
|06.06
|Uşak
|06.50
|Van
|05.58
|Yalova
|06.52
|Yozgat
|06.28
|Zonguldak
|06.38