Bazada cesedi bulunmuştu… Kızı ve erkek arkadaşı öldürmüş

Çankırı'da, 3 gündür haber alınamayan Ayşe Doğan'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kızı E.D. ve sevgilisi M.E.K. tutuklandı.

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Fatih Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Doğan’dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 8 Kasım’da evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan’ın cansız bedenini buldu. Doğan’ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan’ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile M.E.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Doğan’ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

” BOĞARAK ÖLDÜRDÜK”

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, Ayşe Doğan’ın 17 yaşındaki kızı E.D. ve 22 yaşındaki sevgilisi M.E.K.’nin cinayeti birlikte işlediği tespit edildi. E.D.’nin, M.E.K. ile birlikte annesini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve M.E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Ayşe Doğan’ın eşi T.D. ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)