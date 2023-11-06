Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinin bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Aynı gerekçeyle 07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de daha önce iptal edilmişti.