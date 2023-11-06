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Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinin bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

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Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Aynı gerekçeyle 07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de daha önce iptal edilmişti.

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