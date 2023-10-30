Belediyeden 25 ton malzeme çalmışlar
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Asfalt Plenti Tesisi'nden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakıl çaldığı iddia edilen 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Adalar Asfalt Plenti Tesisi’nden meydana gelen hırsızlık iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Bu şikayet sonucunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Operasyon sırasında, suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Daha sonra gerçekleştirilen operasyonda malzeme çalınmasına öncülük eden 2 kişi dahil 5 kişi daha gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 360 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)