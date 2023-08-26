Beraat isteyenler şimdi ‘cezamı onaylayın’ diyor

Mahkumlar, örtülü af niteliğindeki infaz düzenlemesinden yararlanmak için “temyizden feragat” dilekçesi yağdırmaya başladı. Yargının iş yükü katlandı.

Özgür CEBE

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Hükümlülerin cezaevinden çıkmalarını sağlayan yeni infaz düzenlemesi, adli tatili rafa kaldırdı, yargı üyelerine fazla mesai yaptırdı. Pek çok tutuklu, mahkemelere dilekçe vererek, haklarındaki mahkûmiyet kararlarının onanarak kesin hükme bağlanmasını istedi. Tutuklular, yeni infaz düzenlemesinden yararlanamadıkları için temyiz ve istinaf başvurularını geri çektiler. Motorlu taşıtlara ek vergi getiren kanun teklifinin içine yeni infaz düzenlemesi de eklenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasıyla 15 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre 31 Temmuz'a kadar cezaevinde bulunan bazı hükümlülere, açık cezaevine üç yıl erken geçme ve buradan da tahliye imkânı verildi.

‘CEZAMIZA RAZIYIZ' DİYORLAR

Cinayet, uyuşturucu, tecavüz, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık hükümlüleri dahil pek çok mahkumu kapsıyor. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlar düzenleme dışı tutuluyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerindeki tutuklular, mahkemeleri dilekçe yağmuruna tuttu. Onama kararı verilince, hemen açık cezaevine geçme veya tahliye hakkına sahip olan tutuklular, “Biz temyizden vazgeçtik. Aldığımız cezaya razıyız” diyerek, infaz işlemlerine bir an önce başlanmasını istediler.