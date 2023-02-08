Berat, 55 saat sonra elinde muhabbet kuşuyla enkazdan çıkarıldı

6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, enkazdaki canlara umut olmaya devam ediyor.

ANNEANNEME GİTMEK İSTİYORUM

Yoğun uğraşlar sonucu 5 yaşındaki Yağmur’a ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu 48 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

Kurtarılmaya beklerken ağlayarak, “Çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu. Çok üşüyorum.” diyen minik Yağmur’u, itfaiye erleri “Yaklaştılar sana Yağmur. Hemen koltuğun oradalar.” sözleriyle teskin etti.

Yağmur’un, “Gitmek istiyorum eve, anneanneme gitmek istiyorum.” demesi üzerine kurtarma ekibindekiler, “Seni alacağız oradan canım.” karşılığını verdi. (AA)

52 SAAT SONRA KURTARILDI

Tokat’tan bölgeye giden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, depremden yaklaşık 52 saat sonra il merkezi Emniyet Caddesi’nde enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtardı. Depremzede kadın, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

55 SAAT SONRA ELİNDE MUHABBET KUŞUYLA ÇIKARILDI

Kahramanmaraş’ta Esençan Apartmanı’nın enkazından ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat’ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk’ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, “Allah’a şükürler olsun.” dedi. (DHA-AA)

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