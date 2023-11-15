Bina bekçisini döverek öldürenler için karar
Beyoğlu'nda terkedilmiş bir binada bekçilik yapan Mehmet Göçer'i darp ederek ölümüne neden olan sanıklar Hakan Bulut ve İsmail Mugan, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Beyoğlu’nda bekçilik yapan Mehmet Göçer’in öldürülmesi ile ilgili görülen duruşmada, sanıkların son sözleri alındıktan sonra mahkeme dosyayı karara bağladı.
Mahkeme, Hakan Bulut ve İsmail Mugan adlı sanıkların sabıkalı geçmişini ve yargılama sürecindeki olumsuz tutumlarını dikkate alarak cezada indirim uygulamadı.
Gerekçeli kararda, sanıkların maktule yönelik saldırısının kamera görüntüleri, bilirkişi, otopsi ve Adli Tıp Kurumu raporlarıyla desteklendiği belirtildi. Mahkeme, sanıkların olay yerinden ayrılmadan önce maktule yardım etmediklerini vurgulayarak, Hakan Bulut’un savunmalarının çelişkili olduğuna dikkat çekti. Sanıkların “kasten öldürme” suçunu işledikleri kanaatine varan mahkeme, herhangi bir haksız tahrik durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, olayın detaylarına ve sanıkların kaçma anına dair bilgilere yer verilmişti. Sanıkların, “silahla kasten yaralama” ve “silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçlarından 17 yıl 6 aydan 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. (AA)