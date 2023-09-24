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Bingöl’de korkutan deprem: Son depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bİngöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı.

Yayınlanma: 23:35 - 24 Eylül 2023 Güncellenme:
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Bingöl’de korkutan deprem: Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.18’de merkez üssü Yayladere’de 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de Bingöl’deki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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