Bingöl’de korkutan deprem: Son depremler
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bİngöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.18’de merkez üssü Yayladere’de 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi de Bingöl’deki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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