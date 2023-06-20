Bir AKP’li belediye daha dar gelirlinin ekmeğine zam yaptı
AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ardından AKP’li Niğde Belediyesi de halk ekmek fiyatlarına zam yaptı. Zammın ardından halk ekmek büfelerinde satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
Ekmek zammı, il il uygulanmaya devam ediliyor. Fırıncıların ardından AKP’li belediyeler de maliyet artışını gerekçe göstererek dar gelirlinin ekmeği olan halk ekmeğe zam yapıyor.
Dün AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 3 lira 75 kuruşa yükseltirken bugün de AKP'li Niğde Belediyesi ekmeğe zam kararı aldı.
AKP'li Belediye halk ekmek büfelerinde satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 2 lira 50 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseltti.
Öte yandan Niğde'de fırıncılar da geçtiğimiz günlerde 3 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 4 lira 50 kuruşa yükseltmişti.