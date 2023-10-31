Bir asansör kazası daha! 4 öğrenci ölümden döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar KYK Kız Öğrenci yurdunda yaşanan ve Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan yurtta da öğrenciler bozulan asansörde kaldı.

İsmail AKDUMAN

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Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan asansör faciasının ardından yurtlardaki asansörler tartışma yarattı…

Zeren Ertaş adlı öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdunda asansör 2 kat aşağıya kaydı…

Önceki gün Çorum’da öğrenciler asansörde kalırken, son olay Ordu’nun Fatsa ilçesindeki kız yurdunda yaşandı.

“ELİM AYAĞIM TİTRİYOR”

Fatsa KYK Kız ve Erkek Öğrenci yurdunun kız öğrencilerin bulunduğu bloktaki asansöre binen 4 öğrenci, zor anlar yaşadı.

Görgü tanıklarına göre kız öğrencilerin 5. kattan bindikleri asansör bir kat aşağıda kendiliğinden durdu.

Öğrenciler arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkmayı başardıktan kısa süre sonra ise asansör zemine çakıldı.

Öğrencilerden biri asansörde yaşananları cep telefonuyla kayıt aldı…

Dört öğrenci daha kurtulduktan sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, arkadaşları da yurt bahçesinde eylem yaparak “Susma, sustukça sıra sana gelecek” diye slogan atarak tepki gösterdi.

“BU ASANSÖR DAHA ÖNCE İKİ DEFA DAHA DÜŞTÜ”

Yurtta yaşana olayın ardından Fatsa Kaymakamı Ali Kula yurda giderek öğrencilerle görüştü.

Öğrenciler, “Gerekli işlemlerin yapılması için bu kadar ses çıkarmak mı gerekiyordu? Bir arkadaşımız sinir krizi geçiriyor diğer arkadaşımız orada kusuyor. İdare hiç bir şekilde yanlarında olmuyor. Kızlar kendi başlarına hastaneye gitmeye çalışıyorlar. Ses çıkardık bağırdık. Müdür Beye öyle haber verildi. O zaman geldi. Müdür Beye neden daha erken haber verilmedi? Polis abilere ne olduğunu anlatıyorduk idare gelip bizimle kavga etmeye başladı. Öyle bir şey yok kesinlikle yok dediler” dedi.

Bir öğrenci ise müdürün yurda geldikten sonra kendileriyle ilgilendiğini belirterek, “Aramadılar haber vermediler. Bu asansör iki kere düştü. O zaman idare kadar gidip söyledik ve bizimle ilgilenmediler” diye konuştu. Kaymakam Kula, öğrencilere kimin ihmali varsa bulunacağını söyledi.