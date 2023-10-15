Birçok ilde ‘Narkogüç’ operasyonu: 190 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 34 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç" operasyonlarında toplam 190 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak illerinde “Narkogüç” adı verilen operasyonların düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, bu operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarını taşeron olarak kullanan 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayarak, operasyonları yürüten jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti. Ayrıca, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemesine asla izin vermeyeceklerini belirtti. (AA)