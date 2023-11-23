Bolu’da yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı kesiminde, D-100 kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı.
Bolu’da sis etkili oldu. Bolu Dağı’nın Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde görülen sis ve sağanak yağış nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere sağanak yağış ve sis dolayısıyla dikkatli olmaları, yakın takip yapmamaları, hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. (AA)