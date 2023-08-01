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Bostancı’da bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarpan sürücünün kaçış anı

İstanbul Kadıköy Bostancı sahil yolunda, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

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18 Temmuz’da İstanbul Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğanay Güzelgün’e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakıp koşarak uzaklaştığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerin yaralı Güzelgün’e yardıma koştuğu, sürücünün ise koşarak olay yerini terk ettiği görülüyor. (DHA)

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