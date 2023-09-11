Bursa Valiliği’nden sosyal medyada tepki çeken görüntüler hakkında açıklama

Bursa Valiliği, sosyal medyada görüntüleri yer alan Karacabey’deki darp olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde yüzde 60 engelli olduğu öne sürülen gencin, bir grup tarafından darp edildiği görülüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda genci darp eden kişilerin Suriyeli olduğu iddia ediliyordu.

Bursa Valiliği'nden konu hakkında açıklama şu şekilde:

“Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan 04.06.2023 günü Karacabey ilçemizde meydana gelen ‘Kasten Yaralama' olayı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır.

Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A ve İ.E., 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır.”