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Büyük Zafer’in 101. yılı yurtta coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Büyük Zafer'in 101. yılında vatandaşlar şehirlerdeki kutlama alanlarına akın etti.

Yayınlanma: 13:52 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Büyük Zafer’in 101. yılı yurtta coşkuyla kutlanıyor

Türkiye, büyük zaferimizin 101. yılını kutluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yediden yetmişe birçok vatandaş katılarak bu büyük günün gururunu yaşıyor.

İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılı, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen İstiklal Yürüyüşü ile kutlandı. Gençlerin katıldığı yürüyüşe; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

ANITKABİR’E ÇELENK BIRAKILDI

Anıtkabir’de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

YURDUN HER KÖŞESİNDE ‘ZAFER’ GÜNÜ

Muğla’nın Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu tören geçişi gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Manisa’da törenler düzenlendi.

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İzmir’in Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şanlıurfa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi’ndeki törende halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Bartın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Mersin’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende çeşitli gösteriler sunuldu.

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Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, askeri birlikler, gaziler, öğrenciler, mehteran ekibi ile polis ve jandarma araçlarının resmi geçidiyle sona erdi.

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(AA-DHA)
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