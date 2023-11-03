‘Buzuki Niko’nun evine baltalı saldırı

İzmir'de yaşayan Arif Serdar K., mahkemelik olduğu komşusu 'Buzuki Niko' olarak bilinen müzisyen Niko Necdet Keresteci'nin evine baltayla saldırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Foça ilçesinde oturan Arif Serdar K. ve yan komşusu Olcay A., 20 Eylül 2020’de, ‘Buzuki Niko’ olarak bilinen eğlence mekanlarında müzik yapan Niko Necdet Keresteci ile tartıştılar.

İddiaya göre, tartışma, iki komşunun Keresteci ve ailesi hakkında olumsuz konuşmalarıyla başladı. Bu kavga sırasında Olcay A. bıçakla, Arif Serdar K. ise balta benzeri bir aletle Keresteci’ye saldırdı; bu olayda arbede çıktı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve taraflar birbirlerinden şikayetçi oldular.

Olayla ilgili olarak açılan davada, geçen Aralık ayında karar çıktı. Arif Serdar K. ve Olcay A. ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olcay A. ayrıca ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından da ceza aldı. Mağdur ve sanık Niko Necdet Keresteci ise ‘basit yaralama’ suçundan 1680 lira para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“DOMUZLARA ATEŞ ETTİM”

Ancak 17 Ekim’de Arif Serdar K. ve Niko Necdet Keresteci arasında yeni bir tartışma yaşandı. İddiaya göre, Arif Serdar K. bu kez Keresteci’ye pompalı tüfekle ateş açtı ve küfürler yağdırdı. Keresteci ailesi, durumu jandarmaya bildirdi ve Arif Serdar K.’den şikayetçi oldu. Arif Serdar K. ifadesinde domuzlara ateş ettiğini söyledi. Taraflar ifadeleri verdikten sonra evlerine döndüler. Ancak Arif Serdar K., sabah saatlerinde elinde baltayla gelip, hakaretler yağdırdıktan sonra Keresteci’nin evine saldırdı. Olay sırasında evde olmayan Keresteci ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip bir kez daha Arif Serdar K.’den şikayetçi oldu.

Her iki olay da güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayın görüntülerinde Arif Serdar K.’nin Keresteci’ye küfür ve hakaretlerde bulunduğu ve tüfek sesi duyuluyor. İkinci olayda ise Arif Serdar K.’nin hakaretlerde bulunduktan sonra baltayla eve zarar verdiği görüntülendi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Adana'da kadın cinayeti: 'Komando dede' elindeki baltayla dehşet açtı